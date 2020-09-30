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В Кремле высказались о цирке Трампа и Байдена

30 сентября 2020, 14:25  •  42 • Политика
Фото: Kevin Dietsch - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
Москва опасается новых обвинений в свой адрес из Вашингтона
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать высказывание кандидата в президенты США Джо Байдена, назвавшего своего соперника Дональда Трампа "клоуном" и "щенком Путина". Сказано об этом было во время дебатов претендентов на пост в Белом доме, поэтому в Москве предпочли оставить ситуацию без внимания.
"Давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства",
– пояснил Песков. Он подчеркнул, что Россия никогда не лезла во внутренние дела США, передает РИА "Новости". Однако это не мешает американцам регулярно обвинять РФ во вмешательстве и попытках влияния на избирательный процесс в Соединенных Штатах.
Ранее глава Нацразведки США обнародовал данные, что бывший кандидат в президенты США Хилари Клинтон разыгрывала антироссийскую карту и обвиняла Трампа в связях с Путиным, чтобы заполучить кресло в Белом доме в 2016 году.
Очередные выборы лидера США состоятся 3 ноября 2020 года. Накануне прошли первые очные теледебаты кандидатов. Американские СМИ уже назвали их "цирком" и "театром абсурда". Трамп и Байден не скупились на взаимные оскорбления и обвинения. Впереди у них еще две встречи в прямом эфире.

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