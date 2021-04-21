В Кремле высказались о предложении Зеленского по встрече с Путиным

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com

Москва в последнее время не получала от Киева официальных запросов о переговорах

Накануне президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидеру россиян Владимиру Путину в видео, записанном для украинцев. Глава Незалежной предложил российскому коллеге встретиться в любой точке Донбассе. В Кремле эту инициативу прокомментировали.

Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил радио "КП", что Путину доложили о словах Зеленского. Однако глава государства мог не найти время, чтобы ознакомиться с данной информацией, в связи с подготовкой к посланию Федеральному собранию, состоявшемуся 21 апреля в полдень – в ночь перед мероприятием президент традиционно дорабатывает речь. К тому же, у него были рабочие встречи.

Как добавляет URA.RU, Песков уточнил, что Россия делает все, то в ее силах, чтобы добиться мира в Донбассе, но это непросто.

Песков также обратил внимание журналистов, поинтересовавшихся этим вопросом, что для личных переговоров вживую двух лидеров должны быть предпосылки.

Зеленский записал видеообращение к своему народу, заявив, что Киев не жаждет войны. При этом, по его словам, Незалежную беспокоят передвижения российской армии около украинских границ. Эксперты уверены, что речь Зеленского связана с давлением США. Лидер украинцев хочет подражать главе Белого дома Джо Байдену, который недавно предложил Путину провести саммит. Впрочем, президент Украины должен понимать, что повестки для общения с российским лидером сейчас нет.