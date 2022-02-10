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В Кремле высказались о ковиде Владимира Жириновского
10 февраля 2022, 14:25 • 57 • Политика
Коронавирусом Владимир Жириновский заболел две недели назад, а неделю тому назад был госпитализирован. Однако в прессу сообщения о болезни попали лишь теперь. В Кремле высказались о заболевании Жириновского.
Накануне поступали самые разные сообщения о состоянии Владимира Жириновского - в том числе говорили, что он находится на ИВЛ. Позже в ЛДПР сообщили, что состояние у Владимира Вольфовича нормальное.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов дать комментарий сказал:
Добавим, что, по словам представителей партии Жириновского, сейчас он уже работает с документами и отдаёт поручения.
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