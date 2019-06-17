В Кремле выразили оптимизм насчет нового руководства Украины

В Кремле существует сдержанный оптимизм в отношении будущей политики руководства Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 16 июня.

Песков отметил, что для Путина наиболее важным и желательным сейчас является наличие понимания желаний и подходов президента Украины Владимира Зеленского в российско-украинских отношениях.

«До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный, и ожидания сдержанного оптимизма есть, но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого», — добавил глава пресс-службы Путина.

Ранее, 13 июня, Владимир Путин выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский быстро адаптируется к своему статусу главы государства.