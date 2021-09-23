В Кремле вновь ответили на вопрос о депутатстве Шойгу и Лаврова

Дмитрий Песков снова ответил на вопрос о депутатстве Шойгу и Лаврова, выразив позицию Кремля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова ответил на вопрос журналистов о продолжении карьеры министра обороны России Сергея Шойгу и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Примут ли они думский мандат?

Ответ Пескова не отличался от прежней версии: "Я не знаю, это надо у них спрашивать".

Ранее источники сообщили, что Шойгу и Лавров откажутся от мандатов. Подтверждения информации к этому часу нет. Напомним, в ЦИК России, подводя итоги выборов, сообщили, что победу одержала партия "Единая Россия", забрав 324 мандата. Далее следует КПРФ - 57 мандатов, после "Справедливая Россия - За правду" - 27 мандатов, "Новые люди" - 13 мандатов.

В пятёрке лидеров списка "Единой России" были Сергей Шойгу, Сергей Лавров, а также главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелёва. Кто из них примет думский мандат, пока неясно.