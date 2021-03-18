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В Кремле уточнили возможность встречи Путина и посла РФ в США Антонова

18 марта 2021, 14:45  •  83 • Политика
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент конкретных планов лично заслушать российского посла в США Анатолия Антонова у главы государства нет.
Однако в случае необходимости президент примет подобное решение, уточнил представитель Кремля.
«Сейчас в настоящий момент нет таких конкретных планов, но посол в любом случае будет в Москве. Очевидно, что будет не один день, в случае необходимости президент примет решение о заслушивании посла», — заявил Песков в четверг, 18 марта.
Ранее в этот же день стало известно, что Антонов 20 марта вылетит в Москву для консультаций. Как пояснили в российской дипмисии, посол в ходе встреч в МИДе и других ведомствах планирует обсудить выправление российско-американских отношений, которые в настоящий момент находятся в кризисе.
Отмечалось, что ситуация, которая сложилась в отношениях между Россией и США, является следствием политики заведения сотрудничества двух стран в тупик, проводимой Вашингтоном.
Накануне президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Россия должна «заплатить цену» за свое «вмешательство» в ход выборов в США. В этот же день стало известно, что Москва пригласила посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала заинтересованность Москвы в том, чтобы не допустить необратимой деградации отношений с Вашингтоном, «если американцы осознают связанные с этим риски».
В Госдепартаменте после вызова посла отметили, что США будут сотрудничать с Россией, когда это отвечает интересам обеих стран, но также готовы привлекать страну к ответственности.
Заявлению президента США предшествовала публикация 16 марта доклада офиса Национальной разведки, в котором Россию обвинили во вмешательстве в американские выборы. Российских государственных деятелей обвинили в попытках помочь переизбранию Дональда Трампа и помешать Байдену на президентских выборах. Вашингтон уже анонсировал принятие новых антироссийских санкций за якобы имевшие место попытки Москвы повлиять на исход выборов главы государства.
В ответ в Кремле выразили сожаление, что поводом для очередных санкций являются «некачественные материалы». Как указал Песков, это навредит «без того больным российско-американским отношениям».

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