В Кремле уточнили темы переговоров Путина и Ниинистё

Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе телефонных переговоров 21 января обсудили безопасность в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, российский лидер заявил, что в Москве ожидают обещанную конкретную и развернутую реакцию на проекты документов по безопасности.

«Проведен обстоятельный обмен мнениями по тематике европейской безопасности в контексте недавних российско-американских переговоров в Женеве, а также встреч в рамках Совета Россия–НАТО и Постоянного совета ОБСЕ», — говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили кризис на Украине. Стороны подтвердили важность последовательной и полной реализации Минских соглашений.

«Президент России отметил, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса», — сообщили в Кремле.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Ниинистё состоялся 14 декабря. Тогда лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг Украины, а также двусторонние отношения. Президент Финляндии отметил, что страна придерживается стабильной внешней политики и политики безопасности, что и закреплено в правительственных отчетах.

Кроме того, Путин тогда рассказал президенту Финляндии об итогах переговоров с лидером США Джо Байденом.

30 сентября Ниинистё заявил, что европейским странам следует изменить политику в отношении России и выстраивать диалог с Москвой. По его словам, опыт Финляндии во взаимодействии с РФ показывает, что «оба элемента могут вписаться в одно и то же уравнение».

Отношения между Хельсинки и Москвой, как добавил Ниинистё, основаны в настоящее время «на активном прямом диалоге». По словам финского президента, Россия нужна Европе, поскольку без этого регион «упускает возможность противостоять общим угрозам и вызовам».