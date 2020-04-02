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В Кремле уточнили наличие плана борьбы с корнавирусом
02 апреля 2020, 17:35 • 30 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что план борьбы с коронавирусом разрабатывается не в Кремле, а в оперштабе по борьбе с инфекцией. Такое заявление он сделал, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге, в четверг, 2 апреля.
«Смотрите, это опять не Кремль, а штаб. Мы говорим о [премьер-министре Михаиле] Мишустине. Вы видите, что предупредительные меры принимаются. Заранее расширяется инфраструктура медицинская. От [мэра Москвы Сергея] Собянина было сообщение об увеличении койко-мест, которые смогут принимать больных коронавирусом», — заявил он.
Песков уточнил, что меры по борьбе с распространением инфекции, аналогичные московским, принимаются и в других регионах. Все способы и методы разрабатываются на основании ежедневного анализа ситуации в стране.
«Вы видите, что подготовка к сценариям на длительную перспективу ведется постоянно. Просто на сколько дней вперед, сложно сказать», — отметил Песков.
Он отказался озвучивать прогнозы относительно возможного пика заболевания в стране, так как они могут носить исключительно примерный характер. Развитие ситуации зависит, по его словам, от «эффективности принимаемых мер и, в частности, мер самоизоляции».
Ранее в этот же день в Кремле анонсировали еще одно обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. По словам Пескова, это произойдет во второй половине дня 2 апреля.
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