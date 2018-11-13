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В Кремле успокоили АЗС после "заморозки" цен на АЗС: "Ситуация гибкая"
13 ноября 2018, 16:24 • 75 • Политика
Кабмин отреагирует на опасения независимых АЗС в связи с заморозкой цен на бензин. Комментируя опасения бизнеса, пресс-секретарь президента РФ заявил, что "безусловно, ситуация гибкая".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 13 ноября отметил, что кабмин реагирует на опасения независимых АЗС, связанные с заморозкой цен на топливо. В то же время, ситуация "безусловно, гибкая", добавил представитель Кремля.
Правительство будет реагировать - "так или иначе", добавил Песков.
В общем и целом, Песко понимает опасения игроков рынка и заверяет, происходящее - это "рабочие моменты". А концептуальные моменты ранее обозначил президент России Владимир Путин. Напомним, в понедельник в ходе совещания с членами правительства Путин призвал не допустить роста цен на рынке топлива, в первую очередь, на АЗС. Однако ситуация останется рыночной, и в Кремле понимают подобную необходимость.
"Но когда на мировом рынке нефти цены поднялись, и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе это сферу нужно регулировать", - объяснил Дмитрий Песков.
Ранее в правительстве заявили, что с игроками рынка было подписано соглашение, которое позволит не допустить неконтролируемого роста цен на топливо.
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