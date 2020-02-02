В Кремле усомнились в жизнеспособности «сделки века» Трампа

Реакция ряда арабских стран и Палестины на инициативу президента США Дональда Трампа, получившую название «сделка века», заставляет задуматься о ее жизнеспособности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», которая выйдет в воскресенье, 2 февраля.

«Мы видим реакцию палестинцев. Мы видим реакцию целого ряда арабских государств, которые солидарны с палестинцами в неприятии этого плана. Это безусловно заставляет задуматься о его жизнеспособности», — приводит слова Пескова сайт «Вести.ру».

По словам представителя Кремля, существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Он пояснил, что «невооруженным глазом видно», что ряд положений этого плана «не совсем соответствуют положениям» резолюции Совбеза ОНН.

Американский лидер обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта 28 января. Согласно плану, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме, и она якобы удвоит свою территорию. Позже Белый дом опубликовал соответствующий документ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, который даст его государству постоянную восточную границу, и «никто не будет изгнан из дома».

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что целью плана Трампа является ликвидация национального проекта Палестины и выступил против сделки. Палестина настаивает на признании своей страны в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. После оглашения условий сделки в этом ближневосточном государстве протестующие жгли флаги США и портреты Трампа.

1 февраля Лига арабских государств также отвергла план Трампа. В этот же день президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США и уведомил их об этом. Он заявил, что направил в Вашингтон отказ от американского плана и «не продаст Иерусалим». Аббас также пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу «сделке века».