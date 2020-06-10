В Кремле указали на "абсолютно нежелательное явление" с голосованием по поправкам в Конституцию

Ранее, напомним, СМИ обратили внимание на то, что на сайте для голосования 2020og.ru не оказалось поправки об обнулении президентских сроков. Позже её всё же внесли одним из пунктов.

В Кремле прокомментировали ситуацию с этими неточностями и высказали мнение о том, что "операторам интернет-ресурса нужно обратить внимание и устранить те неточности, которые там есть".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это "действительно архиважная тема и там должно быть абсолютно всё безупречно".

"Безусловно, наличие неточностей в перечислении тех поправок, о которых мы ведём речь, которые так широко обсуждаются, - это абсолютно нежелательное явление", - высказался по данной теме представитель Кремля.