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В Кремле указали на "абсолютно нежелательное явление" с голосованием по поправкам в Конституцию
10 июня 2020, 18:00 • 109 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с неточностями на сайте для электронного голосования по поправкам в Конституцию. Представитель Кремля считает наличие подобных неточностей "абсолютно нежелательным явлением".
Ранее, напомним, СМИ обратили внимание на то, что на сайте для голосования 2020og.ru не оказалось поправки об обнулении президентских сроков. Позже её всё же внесли одним из пунктов.
В Кремле прокомментировали ситуацию с этими неточностями и высказали мнение о том, что "операторам интернет-ресурса нужно обратить внимание и устранить те неточности, которые там есть".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это "действительно архиважная тема и там должно быть абсолютно всё безупречно".
"Безусловно, наличие неточностей в перечислении тех поправок, о которых мы ведём речь, которые так широко обсуждаются, - это абсолютно нежелательное явление", - высказался по данной теме представитель Кремля.
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