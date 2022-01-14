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В Кремле удивились идее саммита Россия - США - Украина: "Предложений не поступало"
14 января 2022, 19:55 • 144 • Политика
Пресс-секретарь русского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею саммита Россия - США - Украина. Это стало удивлением для Кремля. "Предложений не поступало", - заявили там.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил, что Владимир Зеленский выступил с инициативой трёхстороннего саммита. Встреча на высшем уровне должна пройти в виртуальном формате. По словам Ермака, украинский лидер уведомил о своей идее американского коллегу Джо Байдена. Отмечается, что в Белом доме "высказали глубокий интерес", но официальный Киев ждёт реакцию с русской стороны.
Дмитрия Пескова напрямую спросили, поступали ли предложения от США о проведении подобной встречи.
"Нет, пока ничего не поступало", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Источник в Москве уточнил, что Украина не обозначила вопросы, которые хотела бы обсудить на саммите.
"Если речь идёт о конфликте в Донбассе, то эту тему ему (Киеву. - Ред.) надо напрямую обсуждать с Донецком и Луганском", - сообщил источник.
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