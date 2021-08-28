В Кремле сообщили о разговоре: Звонок Пашиняна уложился в два абзаца

В Кремле сообщили о разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Звонок армянского политика уложился в два абзаца.

Стороны обсудили два ключевых для Еревана вопроса - соблюдение договорённостей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, а также непростую ситуацию на границе Армении и Азербайджана, где продолжаются обстрелы.

Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях,

- сообщает пресс-служба Кремля, чей пресс-релиз уложился в два абзаца.

Напомним, что осенью прошлого года вокруг Нагорного Карабаха развернулись активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Всё закончилось подписанием трёхстороннего соглашения. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Россия ввела в Карабах миротворцев, чтобы предотвратить новые вспышки насилия.