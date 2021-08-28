Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит ...
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разо...
Байден скоро сообщит Зеленскому о смене статуса Украины - депутат Рады
Главная / Политика

В Кремле сообщили о разговоре: Звонок Пашиняна уложился в два абзаца

28 августа 2021, 00:55  •  81 • Политика
В Кремле сообщили о разговоре президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Звонок армянского политика уложился в два абзаца.
Стороны обсудили два ключевых для Еревана вопроса - соблюдение договорённостей по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, а также непростую ситуацию на границе Армении и Азербайджана, где продолжаются обстрелы.
Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях,
- сообщает пресс-служба Кремля, чей пресс-релиз уложился в два абзаца.
Напомним, что осенью прошлого года вокруг Нагорного Карабаха развернулись активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном. Всё закончилось подписанием трёхстороннего соглашения. Ереван согласился уступить часть оспариваемых территорий, Баку остановил наступление, а Россия ввела в Карабах миротворцев, чтобы предотвратить новые вспышки насилия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





81
Источник
Похожие новости
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "Циркон"
27 августа 2021, 23:05
У России хотят выбить из рук газовые потоки – Сосновский
27 августа 2021, 23:05
Коронавирус не был биологическим оружием Китая - доклад разведки США
28 августа 2021, 00:00
Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле - СМИ
28 августа 2021, 00:00
Дела семейные: в США оправдали отсутствие министра-гея на "Крымской платформе"
28 августа 2021, 00:00
Посол США обвинил Россию в проблеме с выдачей виз для американцев
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2021, 23:05
Просто и гениально: Американский эксперт назвал удивительную особенность ракеты "...
28 августа 2021, 00:00
Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле - СМИ
28 августа 2021, 00:00
Дела семейные: в США оправдали отсутствие министра-гея на "Крымской платформе"...
28 августа 2021, 00:00
Посол США обвинил Россию в проблеме с выдачей виз для американцев
28 августа 2021, 00:55
Уютный пледик для… горы: Швейцария нашла оригинальный способ сохранять снег
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 23:10
Военкор показал судьбу подаренного Путиным Меркель букета: "Шок-контент"
22 августа 2021, 20:15
Глава "Нафтогаза" пригрозил полномасштабной войной из-за "Северного потока - 2"
24 августа 2021, 19:00
Украинские военные вышли на улицы Москвы. Но их никто не остановил
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
23 августа 2021, 22:50
"Мне было стыдно": Киевлянка напомнила Зеленскому об этикете после его встречи с Меркель
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.