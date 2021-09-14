В Кремле сообщили о работе Путина в период самоизоляции

Изоляция не влияет на интенсивность работы президента России Владимира Путина, просто отменены очные мероприятия. Об этом заявил журналистам во вторник, 14 сентября, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в этот день глава государства сообщил, что уходит на самоизоляцию в связи с выявленными случаями коронавируса в его окружении. Как уточнил Песков, речь идет о нескольких заболевших в окружении президента. Однако он не сказал, были ли они вакцинированы от COVID-19.

«Собственно, изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас таких очных мероприятий какое-то время не будет, но опять же, это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», — сказал Песков.

По его словам, все запланированные двусторонние встречи не будут проводить по конференц-связи — они «отложены до следующей оказии». Таким образом, отложена встреча на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе Путина с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, которую ранее анонсировал посол Ирана в РФ Казем Джалали.

Что касается прошедшей встречи Путина с его сирийским коллегой Башаром Асадом, то, по словам Пескова, она состоялась в начале понедельника — еще до того, как российский лидер упомянул о возможности своего ухода на самоизоляцию из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Путин накануне также вживую пообщался с российскими паралимпийцами, а затем посетил Нижегородскую область, где наблюдал за учениями «Запад-2021».

По словам Пескова, на тот момент «еще продолжались исследования врачей», по завершении которых было принято решение «в соответствии с рекомендациями специалистов».

Он уточнил, что президент абсолютно здоров и причин введения особых протоколов в связи с его уходом на самоизоляцию нет. Путин также планирует поздравить с 56-летием зампреда Совбеза Дмитрия Медведева. Что касается вопроса участия в голосовании на выборах в Госдуму, то в Кремле сообщат о решении президента тогда, когда оно будет принято.

Днем ранее Путин на встрече с паралимпийцами сообщил, что в его окружении сложилась непростая ситуация с коронавирусом.

30 августа Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей сообщил, что после вакцинации от коронавирусной инфекции у него держатся показатели антител.

Месяцем ранее, 30 июня, глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первым компонентом Путин привился 23 марта, а 14 апреля сообщил, что ему ввели второй компонент.

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