В Кремле сообщили о производстве "Cпутника V" в "авральном режиме"

В Кремле прокомментировали отказ регулятора Бразилии дать разрешение на использование вакцины из России "Спутник V". По словам пресс-секретаря президента, препарат производят в "авральном режиме".

В Кремле ответили на запрет регулятора Бразилии Anvisa дать разрешение на импорт и использование вакцины против коронавируса из России "Спутник V".

Обсуждение вопроса о вакцине из России продолжалось более четырёх часов, эксперты ведомства представили свои мнения о безопасности и эффективности препарата из России.

Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно,

- заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля. По словам пресс-секретаря президента России, фактов об эффективности "Cпутника V" уже довольно много, передаёт ТАСС.

Песков отметил, что опыт использования препарата "очень большой", "уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надёжная".

Представитель Кремля подчеркнул, что на "Спутник V" во всём мире спрос очень активный, её производители "работают в авральном режиме". В Кремле отметили, что соответствующие службы также работают "в авральном режиме", чтобы наладить производство препарата за границей.