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В Кремле сообщили о производстве "Cпутника V" в "авральном режиме"
27 апреля 2021, 15:25 • 133 • Политика
В Кремле прокомментировали отказ регулятора Бразилии дать разрешение на использование вакцины из России "Спутник V". По словам пресс-секретаря президента, препарат производят в "авральном режиме".
В Кремле ответили на запрет регулятора Бразилии Anvisa дать разрешение на импорт и использование вакцины против коронавируса из России "Спутник V".
Обсуждение вопроса о вакцине из России продолжалось более четырёх часов, эксперты ведомства представили свои мнения о безопасности и эффективности препарата из России.
- заявил представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 27 апреля. По словам пресс-секретаря президента России, фактов об эффективности "Cпутника V" уже довольно много, передаёт ТАСС.
Песков отметил, что опыт использования препарата "очень большой", "уже образовалась big data, которая свидетельствует о том, что это самая эффективная вакцина в мире и самая надёжная".
Представитель Кремля подчеркнул, что на "Спутник V" во всём мире спрос очень активный, её производители "работают в авральном режиме". В Кремле отметили, что соответствующие службы также работают "в авральном режиме", чтобы наладить производство препарата за границей.
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