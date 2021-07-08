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В Кремле сообщили о продолжении Путиным визитов с соблюдением мер по COVID-19
08 июля 2021, 15:35 • 75 • Политика
Дальнейшая работа президента России Владимира Путина будет строиться с учетом требований санитарных властей. Об этом 8 июля заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя журналистами визит главы государства в Кемерово.
«Это решение президента, какая ни была ситуация, в любом случае такие визиты президент совершал и раньше, будет совершать дальше, просто принимает все необходимые меры предосторожности», — сказал представитель Кремля. Как он обратил внимание, в Кемерове все пункты визита российского лидера прошли с учетом требований Роспотребнадзора.
Также Песков отметил эффективность российских вакцин от коронавируса. Он напомнил, что они достаточно эффективны даже по отношению к недавно появившимся штаммам инфекции.
7 июля Путин принял участие в праздновании 300-летия образования Кузбасса. Он в том числе возложил цветы к монументу «Память шахтерам», встретился с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.
30 июня глава государства в ходе прямой линии рассказал, что сделал прививку от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Первым компонентом Путин привился 23 марта, а 14 апреля сообщил, что ему ввели второй компонент.
Масштабная вакцинация от COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.
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