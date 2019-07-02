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В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина и Шойгу

02 июля 2019, 22:09  •  19 • Политика
Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«В ближайшее время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Шойгу», — цитирует Пескова «РИА Новости».
Кроме того, по словам Пескова, Путин отменил свое участие в туристском форуме «Реки России», который проходит 2 июля. По поручению президента, вместо него на мероприятие отправилась вице-премьер Ольга Голодец.
Песков не уточнил, чему будет посвящена встреча, однако сообщения о ней и об отмене визита на форум появились после заявления Минобороны о гибели 14 подводников. Как сообщалось ранее 2 июля, моряки погибли в результате пожала на глубоководном научно-исследовательском аппарате.

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