В Кремле сообщили о предстоящей встрече Путина и Шойгу

Президент России Владимир Путин проведет встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В ближайшее время у главы государства запланирована встреча с министром обороны Шойгу», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Кроме того, по словам Пескова, Путин отменил свое участие в туристском форуме «Реки России», который проходит 2 июля. По поручению президента, вместо него на мероприятие отправилась вице-премьер Ольга Голодец.

Песков не уточнил, чему будет посвящена встреча, однако сообщения о ней и об отмене визита на форум появились после заявления Минобороны о гибели 14 подводников. Как сообщалось ранее 2 июля, моряки погибли в результате пожала на глубоководном научно-исследовательском аппарате.