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В Кремле сообщили о готовящемся визите Мадуро

20 сентября 2019, 22:54  •  76 • Политика
В Кремле подтвердили информацию о предстоящем визите в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако точные даты официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал назвать позже.
«Визит действительно готовится, и он будет достаточно скоро. О точных датах мы объявим», — сказал Песков в пятницу, 20 сентября.
Ранее 20 сентября «РИА Новости» со ссылкой на посольство Венесуэлы в России сообщило о готовящемся визите венесуэльского лидера.
В конце июля МИД России заявил, что Москва не будет отступать от своих принципов и приоритетов по Венесуэле даже в случае введения США новых антироссийских санкций. 25 июля сообщалось, что Вашингтон планирует ввести санкции против Москвы из-за поддержки венесуэльского правительства.
В январе текущего года лидер венесуэльской оппозиции на фоне протестных выступлений провозгласил себя главой государства, его власть признали США, Канада, Гватемала и ряд других стран. Другие государства, в частности Россия, Китай и Мексика, поддержали действующего главу республики.
30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась: возобновились протесты и столкновения оппозиции с правоохранителями. Лидер оппозиции призвал сторонников завершить процесс смещения Мадуро, однако очередная попытка переворота не удалась, и Гуайдо заявил о ее провале.

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