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В Кремле сообщили, о чём шёл разговор Путина с Трампом

24 июля 2020, 01:05  •  7 • Политика
В Кремле сообщили, что президенты РФ и США провели телефонную беседу.
В четверг, 23 июля, российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. О прошедшей беседе сообщили в Кремле.
Разговор носил конструктивный и содержательный характер, говорится в официальном релизе.
В ходе беседы политики обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Актуальность консультаций России и США по-прежнему сохраняется, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Кроме того, политики затронули тему иранской ядерной программы.
И Путин, и Трамп пришли к единому мнению о необходимости "коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения".
Как указали в Кремле, в телефонном разговоре глав государств "отмечено также большое значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности".

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