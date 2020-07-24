В Кремле сообщили, о чём шёл разговор Путина с Трампом

В четверг, 23 июля, российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. О прошедшей беседе сообщили в Кремле.

Разговор носил конструктивный и содержательный характер, говорится в официальном релизе.

В ходе беседы политики обсудили стратегическую стабильность и контроль над вооружениями. Актуальность консультаций России и США по-прежнему сохраняется, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, политики затронули тему иранской ядерной программы.

И Путин, и Трамп пришли к единому мнению о необходимости "коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения".

Как указали в Кремле, в телефонном разговоре глав государств "отмечено также большое значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности".