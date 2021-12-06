В Кремле сообщили, чего не стоит ждать от переговоров Путина с Байденом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как пройдут переговоры президентов России и США. По его словам, прямого эфира не будет, а специального обращения Путина по итогам встречи ждать не стоит.

Как заявил Песков, общение президентов пройдёт по защищенной видеосвязи. Владимир Путин готовится к переговорам, общаясь c министрами и руководителями профильных ведомств. Кроме того, как сказал официальный представитель Кремля, Путин не планирует специального видеообращения по итогам встречи, а прямого эфира переговоров не будет.

Предполагается, что переговоры будут проходить непосредственно между двумя президентами. Напомним, летом 2021 года в Швейцарии состоялся саммит "Россия-США", на котором президенты стран обсудили ряд внешнеполитических проблем и договорились поддерживать постоянный контакт по различным направлениям.