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В Кремле сообщили, чего не стоит ждать от переговоров Путина с Байденом
06 декабря 2021, 13:45 • 267 • Политика
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как пройдут переговоры президентов России и США. По его словам, прямого эфира не будет, а специального обращения Путина по итогам встречи ждать не стоит.
Как заявил Песков, общение президентов пройдёт по защищенной видеосвязи. Владимир Путин готовится к переговорам, общаясь c министрами и руководителями профильных ведомств. Кроме того, как сказал официальный представитель Кремля, Путин не планирует специального видеообращения по итогам встречи, а прямого эфира переговоров не будет.
Предполагается, что переговоры будут проходить непосредственно между двумя президентами. Напомним, летом 2021 года в Швейцарии состоялся саммит "Россия-США", на котором президенты стран обсудили ряд внешнеполитических проблем и договорились поддерживать постоянный контакт по различным направлениям.
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