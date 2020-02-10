В Кремле сочли некорректным говорить о возможной ревизии деятельности прежнего кабмина

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Работа прежнего правительства РФ под руководством Дмитрия Медведева была позитивно оценена президентом Владимиром Путиным, говорить о ревизии деятельности кабмина некорректно. Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос, можно ли считать отмену приказа Минобрнауки о международном сотрудничестве примером своего рода "инвентаризации" и проверки решений, принятых при прежнем составе кабмина.

"Абсолютно некорректный вопрос, не считаю возможным и целесообразным на него отвечать", - сказал Песков. Он напомнил, что "итоги работы правительства Медведева получили весьма позитивную оценку президента Путина, и получали ее неоднократно". "Большая работа была сделана правительством Медведева, и нынешнее правительство вовсе не начинает с чистого листа", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков при этом прокомментировал саму ситуацию с приказом Минобрнауки. "Объяснения насчет этого, наверное, неудачного приказа <…> давал еще предыдущий министр, который пояснил, что это никоим образом не означало какого-либо запрета или ограничений на контакты российских ученых с их зарубежными коллегами", - сказал пресс-секретарь президента, назвав позитивным фактом также заверения нового главы ведомства о том, что о подобных ограничениях "не может быть и речи".

Приказ "Об утверждении рекомендаций по взаимодействию с госорганами иностранных государств, международными и иностранными организациями и приему иностранных граждан в территориальных органах и организациях, подведомственных Минобрнауки", ужесточающий требования к международному сотрудничеству, ранее вызвал возмущение у ученых. Вице-президент Российской академии наук (РАН) Алексей Хохлов назвал его противоречащим целям нацпроектов "Наука" и "Образование". Общее собрание РАН 15 ноября 2019 года призвало министерство отменить этот документ, так как свободный обмен научными идеями является необходимым условием развития науки.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил 10 февраля, что данный приказ отменен.

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