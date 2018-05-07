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В Кремле сирень раскрылась навстречу Путину

07 мая 2018, 20:54  •  135 • В России

Первое, что удивило: в залах, где проходила инаугурация, уже за два часа до начала народу было битком. Народ разношерстный. Среди сановитой публики - масса послов. Один из кремлевских чиновников мне сказал, что приглашений на инаугурацию иностранным президентам, премьерам, атташе было разослано более 150. Большинство с благодарностью откликнулись. А некоторые, еще даже не получив приглашения, уже благодарили за него и ... отказывались. Чаще всего отказы звучали от иностранных политиков с антироссийской позицией.

После того, как Путин после президентской клятвы произнес речь, я заметил, что в ней звучали ставшие любимыми президентом слова – «рывок» и «прорыв». Когда я стоял в очереди приглашенных на инаугурацию, то слышал о том, что это президентское шестилетие будет для Путина самым трудным. Потому что генеральная задача, которую он уже сформулировал и в своем Посланию Федеральному собранию касается прежде всего экономики государства. Можно не сомневаться, что в майских указах Путина, которые скоро выйдут, экономика будет на приоритетной позиции.

После того, как Путин выступил с речью, он вышел на встречу президентскому полку, одетому в историческое обмундирование и провел пеший и конный парад.

Кстати, телевизионщики часто обращали внимание на красивые женские лица на этой церемонии. Я был на инаугурации в 2012-м и должен отметить: такого количества молодежи тогда на этом торжестве не было. Путин уже не раз заявлял, что именно молодежь должна взять на себя главный груз в выполнении тех грандиозных задач, которые наметил президент на предстоящее шестилетие.

После парада Путин задержался у молодых людей, которые присутствовали на площади, и опять сказал им слова о том, что именно в их руках будущее России.

А погода в день инаугурации выдалась волшебная. Над Кремлем было чистое голубое небо, а у древних стен уже зацветала сирень. Люди говорили, что это даже, возможно, Всевышний таким образом «патронирует» торжество, которое, по сути, является историческим для России.

ЕЩЕ МНЕНИЯ

Были даже девушки в мини!

Александр ГАМОВ

В прежние времена пронести мобильник в парадные залы Кремля считалось чуть ли не подвигом (всякий раз мне это удавалось, но традиционно - с трудом.) А на этот раз – никаких ограничений.

Когда Владимир Путин шел по красной дорожке, над рядами гостей взметнулись сотни гаджетов. (подробности)

В очереди за Стивеном Сигалом

Александр КОЦ

Мне эту церемонию сравнивать не с чем - в отличие от моих коллег Александра Гамова и Виктора Баранца, на инаугурацию меня пригласили впервые.

Признаться, каких-то сверхвпечатлений от этого, как говорили, статусного мероприятия особо не ждал. Четвертая присяга народу - что тут необычного? (подробности)

Владимир Путин принимает парад на инаугурации.

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