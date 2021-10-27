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В Кремле сделали предупреждение Зеленскому из-за слов о Крыме

27 октября 2021, 14:35  •  153 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Yevhen Kotenkoukrinform/www.globallookpress.com
Воодушевленному историей со скифским золотом главе государства пригрозили неприятными последствиями
Недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, высказавшегося о принадлежности Крыма, следует рассматривать в качестве территориального притязания на территории Российской Федерации. Такое заявление сделал сегодня, 27 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
Напомним, днем ранее президент Украины поприветствовал решение апелляционного суда Нидерландов, постановившего, что коллекция скифского золота, вывезенная из музеев Крыма, принадлежит Незалежной. Глава государства отреагировал на решение Амстардама, заявив, что "Украина всегда возвращает свое", а через некоторое время "вернет и Крым".
В ответ Песков заявил, прокомментировав по просьбе журналистов фразу Зеленского, что подобные высказывания "будут иметь свои последствия", передает "Интерфакс".
Пресс-секретарь президента России также указал, что Москва должна проанализировать все судебные перспективы в рамках дела о принадлежности коллекции скифского золота. После этого российская сторона предпримет действия юридического характера для того, чтобы музейные артефакты вернулись в Крым.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил устроить проверку обстоятельств после невозвращения культурных ценностей, принадлежащих Крыму, из Нидерландов. Соответствующее распоряжение уже поступило в главк республиканского СК. Следственные органы также должны оказать в этом вопросе содействие Министерству иностранных дел, вовлеченному в работу по этому вопросу.

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