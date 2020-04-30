В Кремле сделали предупреждение всей России: "Не время расслабляться и выходить на улицы"

"Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост", - отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о ситуации с эпидемией коронавируса в нашей стране.

Представитель Кремля сделал предупреждение, по сути, всей России в канун майских праздников о том, что "пока ещё далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы".

Напомним, по последним данным, в нашей стране зафиксировано 7099 новых случаев коронавируса (всего с начала эпидемии - 106 498). И это очередной рекорд. Больше того, инфицированные "новички" были обнаружены в каждом регионе нашей страны. Вирус не обошёл на этот раз ни один субъект Российской Федерации.

Больше всего случаев заражения в Москве. 3093 новых случая было зафиксировано в столице. На втором месте - Подмосковье, где выявлено 793 инфицированных "новичка". Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург. Тут новых случаев заражения вдвое меньше, чем в Московской области, - 336.

Среди всех заражённых 39,9%, как отмечается, были бессимптомными случаями.