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В Кремле считают нарушением "красных линий" расширение НАТО на Украине

27 сентября 2021, 16:05  •  81 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Москве подтвердили слова российского лидера о действиях альянса у границ
Президент Российской Федерации Владимир Путин обсуждал с белорусским лидером Александром Лукашенко ситуацию с Североатлантическим альянсом и Украиной. Глава государства при этом упоминал, что появление НАТО на территории Незалежной переходит грань "красных линий". Такое заявление сделал 27 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журнулистов.
В свою очередь, Лукашенко заявил о договоренности с российской стороной принимать ответные меры на размещение аляьнса на Украине.
По словам Пескова, речь идет о действиях, обеспечивающих стратегические интересы России и Белоруссии. Глава РФ неоднократно упоминал тему о расширении военного присутствия альянса и его инфраструктуры на территории Украины, в контексте которой он и говорил о тех самых "красных линиях".
Напомним, в 2014 году Рада приняла решение об изменениях на законодательном уровне, отказавшись от статуса внеблоковой страны. Два года спустя украинский парламент дополнил изменения по определению вступления в состав Альянса, обозначив эту цель главным внешнеполитическим курсом государства. В 2019 году Верховная рада закрепила указанный курс вместе с членством в Европейский союз на конституционном уровне.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, выслушивая доклад силового блока, что отсутствие реакции на расширение западного альянса у границ приведет к размещению ракет, что является для Минска недопустимой ситуацией. Украинское руководство же, считает глава республики, наплевало на интересы своих граждан и не реагирует на озабоченность соседей.

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