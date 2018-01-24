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В Кремле считают, что бойкот Олимпиады - не выход, есть более действенный метод
24 января 2018, 14:24 • 772 • Политика
Дмитрий Песков прокомментировал возможный бойкот Олимпийских игр в Пхенчхане.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не использовать слово "бойкот" при обсуждении участия российских спортсменов на ОИ-2018. Вместо этого он настоял на ведении диалога с Международным олимпийским комитетом.
По его словам, в сложившейся ситуации "важно избегать таких слов, как бойкот". Так Песков ответил на вопрос о возможном бойкотировании Олимпиады в Южной Корее.
С МОК "нужно разговаривать и нужно отстаивать свои права, насколько это возможно", даже в такой сложной ситуации, добавил представитель Кремля.
Песков пояснил, что сообщение о запрете российских флагов на трибунах во время Олимпийских игр является "некой новацией", о которой не говорилось в решении МОК. По этой причине необходимо на экспертном уровне выяснить, достоверная ли это информация, добавил он.
Дмитрий Песков призвал сохранять "трезвый подход", в первую очередь, в интересах спортсменов.
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