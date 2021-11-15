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В Кремле резко ответили на слова Блинкена об "отвлекающем" от России маневре Лукашенко

15 ноября 2021, 14:15  •  142 • Политика
Энтони Блинкен. Фото: Vincent Ricci/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Песков удивлен такой вольной трактовкой событий вокруг мигрантов
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на скандальное заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Белоруссия якобы использует ситуацию с беженцами, чтобы отвлечь внимание от "преступных" действий России на Украине. Песков подчеркнул, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью.
Такой оригинальной трактовкой событий, развернувшихся на белорусско-польской границе, американский госсекретарь поделился в беседе с коллегой из Польши Збигневом Рау. Мол, истерика вокруг несчастных людей устроена специально, чтобы международное сообщество не замечало, какие "ужасные" действия наша страна якобы осуществляет на украинской территории. Как отмечает телеканал "360", Блинкен считает белорусского лидера Александра Лукашенко циничным политиком и верным сподвижником нашего президента Владимира Путина, который, как известно, вызывает большое недовольство у западных деятелей.
Пресс-секретарь Владимира Владимировича подчеркнул, что данное объяснение коллапса с беженцами базируется на абсолютно ложном представлении о ситуации.
"Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны", – отрезал высокопоставленный госслужащий.
К слову, сегодня, 15 ноября, развернутый комментарий по поводу кризиса на границе дал Александр Лукашенко. Президент Белоруссии подчеркнул, что этот конфликт выгоден только Польше, которая пытается за счет него решить свои внутренние проблемы с Брюсселем. Также истерия вокруг беженцев нагнетается с целью втянуть в конфликтную ситуацию Российскую Федерацию.

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