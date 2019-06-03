В Кремле разъяснили ситуацию с участием основателя Baring Vostok в ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил позицию Кремля относительно участия основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, которого подозревают в причастности к многомиллиардному хищению, в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

Он обратил внимание журналистов на то, что российские власти предпочли бы, чтобы бизнесмен был среди инвесторов на форуме, а не хотели бы видеть, как об этом написали СМИ после интервью Пескова RT.

«Мы сожалеем, что у него проблемы с законом. Надеемся, что следственные действия достигнут своего результата, и ситуация разрешится», — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Кремль не комментирует ситуацию вокруг дела Baring Vostok и его фигурантов, пока идет следствие. По его словам, о возможном участии Калви во встрече российского лидера Владимира Путина с иностранными инвесторами в рамках ПМЭФ ничего не известно.

31 мая стало известно, что основатель Baring Vostok попросил Следственный комитет России разрешить ему принять участие в Петербургском международном экономическом форуме. В настоящее время адвокаты американского бизнесмена ожидают ответа на прошение.

12 апреля Басманный суд Москвы продлил арест Калви до 14 июля текущего года в рамках дела Baring Vostok о хищении 2,5 млрд рублей. За день до этого суд освободил его из СИЗО и перевел под домашний арест. Также под домашний арест был переведен еще один фигурант дела — бывший директор банка «Восточный» Алексей Кордичев, ранее признавший вину и давший показания на остальных обвиняемых.

По данным следствия, Калви, который является главным держателем акций банка «Восточный», заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро (ПКБ) задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность данного банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Для этого, как полагает следствие, Калви вступил в сговор с акционерами банка Иваном Зюзиным, Филиппом Дельпалем, Ваганом Абгаряном и другими неустановленными лицами, которые в феврале 2017 года путем злоупотребления доверием и предоставления ложных сведений убедили акционера «Восточного» и члена совета директоров кредитной организации Шерзода Юсупова поддержать сделку с ПКБ. В соответствии с соглашением об отступном вместо возврата долга бюро должно было передать банку акции International Financial Technology Group S.C.A., которые якобы оценивались в 3 млрд рублей. Реальная же их стоимость не превышала 600 тыс. рублей.

Baring Vostok занимается инвестициями в РФ и страны СНГ с 1994 года. Согласно обнародованной на сайте компании информации, капитал входящих в нее фондов превышает $3,7 млрд. Организация владеет акциями таких компаний, как OZON, «Вкусвилл», Etalon Group, Gett, «ЭР-Телеком», «Новомет», и др. В 2016 году фонд Baring Vostok совместно с «Яндекс» вложился в проект DOC+. Это российская компания, которая оказывает услуги в области телемедицины, вызова врача на дом, хранения и обработки персональных медицинских данных на территории Москвы и области, а также в Санкт-Петербурге.