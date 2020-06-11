В Кремле разъяснили, когда Путин начнет работать в привычном режиме

МОСКВА, 11 июня/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин сам решит, когда стоит отказаться от дистанционных совещаний и переходить к привычному формату общения.

В четверг журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, как долго Путин еще будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.

"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

Он пояснил, что "конкретной даты для главы государства нет, будет зависеть от его решения".

Кроме того, журналисты поинтересовались, показал ли такой формат, что он удобен для работы. Песков ответил, что так можно быстро организовать совещание, можно быстро собрать руководителей регионов, не вызывать их в Москву или другие города.

"Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы. И, наверное, в этом нет необходимости. Но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться", – подытожил Песков.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Песков раскрыл планы Путина на голосование по Конституции.