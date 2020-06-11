Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии
Сирийцы снова бунтуют: Асада - в отставку, русских — вон отсюда
"Два сапога пара": Эксперт рассказал, как Украина "слилась" ...
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" доп...
Главная / Аналитика

В Кремле разъяснили, когда Путин начнет работать в привычном режиме

11 июня 2020, 14:00  •  73 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 11 июня/ Радио Sputnik. Президент России Владимир Путин сам решит, когда стоит отказаться от дистанционных совещаний и переходить к привычному формату общения.
В четверг журналисты спросили у пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, как долго Путин еще будет проводить совещания в онлайн-формате и когда его работа вернется в обычный режим.
"Безусловно, это время не за горами. Нельзя исключать, что какие-то элементы, скажем так, нынешнего режима общения с точки зрения экономии времени, с точки зрения быстроты организации таких встреч, они могут частично как-то использоваться на различных уровнях и в дальнейшем, почему бы и нет. Опять же с точки зрения оптимизации работы", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.
Он пояснил, что "конкретной даты для главы государства нет, будет зависеть от его решения".
Кроме того, журналисты поинтересовались, показал ли такой формат, что он удобен для работы. Песков ответил, что так можно быстро организовать совещание, можно быстро собрать руководителей регионов, не вызывать их в Москву или другие города.
"Конечно, такой формат не способен полностью заменить обычный режим работы. И, наверное, в этом нет необходимости. Но какие-то элементы, конечно, с точки зрения оптимизации, совершенствования работы, экономии времени наверняка будут использоваться", – подытожил Песков.
Ранее радио Sputnik сообщало, что Песков раскрыл планы Путина на голосование по Конституции.
Что будет с валютой? Как заработать много денег? Все об экономике понятным языком – в нашем Телеграм-канале. А в Яндекс-Дзен – самые интересные истории со всего света.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
11 июня 2020, 09:00
"Неистовый Виссарион" и его последыши
10 июня 2020, 20:00
Парад в масках: необходимость или нарушение устава...
11 июня 2020, 09:00
Почему Навальный может себе позволить оскорбить ветерана войны
11 июня 2020, 06:00
Стоит ли портить бюллетень?
11 июня 2020, 13:00
США хотят общения напрямую с российским народом под санкциями
11 июня 2020, 12:00
Портрет среднестатистического российского новобранца сегодня
Новости партнеров
 
Выбор дня
11 июня 2020, 00:00
Билан призвал Зеленского направить ядерное оружие на Россию, чтобы "помешать зах...
11 июня 2020, 02:00
"Кого вы обманываете!": Турки не поверили выздоровлению русских и взбунтова...
11 июня 2020, 00:00
Кто убил премьер-министра? Дело расследовали больше 30 лет и закрыли, когда вскрылась...
11 июня 2020, 04:00
Опять двадцать пять. Румыния снова собралась воевать с Россией
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 июня 2020, 09:55
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празднуют
05 июня 2020, 06:55
"Это точка невозврата": Генерал ФСБ раскрыл, что стоит за вставшими на колени полицейскими США
06 июня 2020, 19:55
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
05 июня 2020, 23:50
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная винтовка
06 июня 2020, 08:55
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
07 июня 2020, 09:00
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
10 июня 2020, 03:00
Британский груз стал ещё одной загадкой крушения боинга: "Мозаику" дополнила Карине Геворгян
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.