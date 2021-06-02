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В Кремле развеяли слух об особых условиях для русской делегации на саммите Путина и Байдена

02 июня 2021, 22:25  •  82 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков развеял слух об особых условиях для приезжающих из России. Речь идет о доказательствах отсутствия COVID-19 для русской делегации на саммите Владимира Путина и Джо Байдена.
Песков отрицательно ответил на вопрос, предъявили ли власти Швейцарии такие же требования к русской делегации, включая Владимира Путина, как и для журналистов, желающих работать на саммите. Речь идёт о наличии документов об отрицательном ПЦР-тесте или же вакцинации препаратом, одобренным в Европе.
Ранее стало известно о начале аккредитации журналистов на саммит Путина и Байдена. Министерство иностранных дел Швейцарии сообщило, что представителям СМИ необходимо выполнить санитарные требования властей. В числе прочего они должны доказать, что уже переболели COVID-19, их ПЦР-тест отрицательный, или они привились от коронавируса.
Сообщалось, что аккредитация невозможна для тех журналистов, которые были привиты русскими вакцинами. Официальный представитель миссии Швейцарии при женевской штаб-квартире ООН Паола Серезетти объяснила, что препараты для вакцинации от COVID-19, разработанные в России, не имеют сертификатов Швейцарии и Европейского агентства лекарственных средств. Также "Спутник V" и его русские "собратья" не внесены в список рекомендованных для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения препаратов, пишет ТАСС.
В Женеве пройдёт первый за три года саммит глав России и США. В прошлый раз такое мероприятие проходило в июле 2018 года. Тогда Владимир Путин встречался с Дональдом Трампом.

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