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В Кремле развеяли новый фейк о Путине и Байдене
09 сентября 2021, 13:35 • 173 • Политика
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена в октябре этого года.
По словам Пескова, с прошлого саммита двух президентов в Женеве между Москвой и Вашингтоном продолжаются контакты на разных уровнях.
Однако каких-то конкретных "прикидок" о новых контактах на высшем уровне нет, подчеркнул Песков.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в октябре якобы состоится новый саммит русского и американского президентов. Высокопоставленный источник, отвечая на вопрос "РИА Новости", позже назвал эту информацию фейком, отметив, что никакой подготовки к такой встрече не идёт.
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