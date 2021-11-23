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В Кремле разгадали излюбленный язык Вашингтона и не впечатлились
23 ноября 2021, 14:15 • 183 • Политика
Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя санкции США против "Северного потока - 2", подчеркнул, что случившееся - это излюбленный язык Вашингтона, то, что не может получить одобрения в России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 23 ноября, подчеркнул, что санкции в отношении "Северного потока - 2" не имеют под собой законных оснований. Это продолжение санкционной политики, от которой не хотят отказываться в США.
Кремль к такой позиции относится крайне негативно. Принимать подобные меры, особенно на фоне попыток развивать отношения с нашей страной, как минимум странно.
- сказал Дмитрий Песков.
Санкции, напомним, были введены в отношении двух судов из России, а также компании, связанной с нашей страной. Об этом решении ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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