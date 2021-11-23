В Кремле разгадали излюбленный язык Вашингтона и не впечатлились

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя санкции США против "Северного потока - 2", подчеркнул, что случившееся - это излюбленный язык Вашингтона, то, что не может получить одобрения в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 23 ноября, подчеркнул, что санкции в отношении "Северного потока - 2" не имеют под собой законных оснований. Это продолжение санкционной политики, от которой не хотят отказываться в США.

Кремль к такой позиции относится крайне негативно. Принимать подобные меры, особенно на фоне попыток развивать отношения с нашей страной, как минимум странно.

Излюбленный язык Вашингтона [...]. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне таких напряжённых попыток развивать утраченный ранее диалог,

- сказал Дмитрий Песков.

Санкции, напомним, были введены в отношении двух судов из России, а также компании, связанной с нашей страной. Об этом решении ранее сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.