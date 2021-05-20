В Кремле растолковали встречу Лаврова и Блинкена

В Кремле прокомментировали прошедшие переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

В столице Исландии Рейкьявике состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Они обсуждали возможность налаживания отношений между Москвой и Вашингтоном.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сам факт диалога между представителями двух стран можно назвать позитивным, и сказал, что переговоры будут иметь влияние на решение о встрече глав двух государств.

"Проблем скопилось очень много. По крайней мере, состоявшиеся накануне в Рейкьявике переговоры помогут в том анализе, который проводится в Москве по вопросу встречи двух президентов", - сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров оценил переговоры с Блинкеном как конструктивные.