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В Кремле рассказали, зачем в резиденции Путина защитные тоннели
20 июня 2020, 16:25 • 98 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево установлены специальные тоннели, уничтожающие вирусы с помощью мелкодисперсного тумана.
- Существуют специальные службы, которые занимаются обеспечение эпидемиологической безопасности, и они принимают все меры, которые с их точки зрения необходимы, - сказал Песков.
Два таких тоннеля, больше напоминающие небольшую комнату, были установлены еще в марте в Ново-Огарево, а один в Кремле.
- Для защиты президента от коронавируса делается все, что необходимо. Изготавливаемые пензенскои компаниеи зашитные тоннели были приобретены и установлены, потому что резиденция - место, где президент проводит совещания, туда к нему приходят руководители ведомств, министерств. Поэтому подобные меры уместны. И все проходят через тоннель. При необходимости, и я тоже.
Так защищают Владимира Путина от коронавируса в Ново-Огарёве.
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