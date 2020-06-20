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В Кремле рассказали, зачем в резиденции Путина защитные тоннели

20 июня 2020, 16:25  •  98 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что в резиденции Владимира Путина в Ново-Огарево установлены специальные тоннели, уничтожающие вирусы с помощью мелкодисперсного тумана.

- Существуют специальные службы, которые занимаются обеспечение эпидемиологической безопасности, и они принимают все меры, которые с их точки зрения необходимы, - сказал Песков.

Два таких тоннеля, больше напоминающие небольшую комнату, были установлены еще в марте в Ново-Огарево, а один в Кремле.

- Для защиты президента от коронавируса делается все, что необходимо. Изготавливаемые пензенскои компаниеи зашитные тоннели были приобретены и установлены, потому что резиденция - место, где президент проводит совещания, туда к нему приходят руководители ведомств, министерств. Поэтому подобные меры уместны. И все проходят через тоннель. При необходимости, и я тоже.

Так защищают Владимира Путина от коронавируса в Ново-Огарёве.

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