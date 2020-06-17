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В Кремле рассказали про защищающий Путина «тоннель с туманом»

17 июня 2020, 14:25  •  66 • В России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам об установленных в резиденциях Владимира Путин специальных «дезинфицирующих тоннелях».

- Это связано с эпидемиологической обстановкой, они были установлены в самый разгар эпидемии. В Кремле их установили даже две штуки, - сказал Песков. - Резиденция Ново-Огарево, где стоит такая установка, основная база президента сейчас. Туда к нему приезжают люди по работе.

Устройство представляет собой настоящий обеззараживающий комплекс, разработанный пензенской компанией. Проходя через такой тоннель, человек оказывается в облаке «мелкодисперсного тумана из специального раствора», которое уничтожает все микробы и вирусы. Заодно кабина определяет и температуру тела входящего.

- Там, где это касается главы государства, дополнительные меры оправданы и объяснимы, - пояснил необходимость установки такой аппаратуры Песков. - Сейчас тоже продолжается определенный режим ограничений.

Так защищают Владимира Путина от коронавируса в Ново-Огарёве.

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