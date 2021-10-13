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В Кремле рассказали об условии участия Путина в Валдайском форуме
13 октября 2021, 14:00 • 94 • Политика
Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с некоторыми условиями.
Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате. Однако должны действовать определённые ковидные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на встречу представителяКремля с журналистами.
"На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате", - заявил Дмитрий Песков.
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