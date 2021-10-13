В Кремле рассказали об условии участия Путина в Валдайском форуме

Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате, но с некоторыми условиями.

Президент России Владимир Путин примет участие в Валдайском форуме в очном формате. Однако должны действовать определённые ковидные ограничения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на встречу представителяКремля с журналистами.

"На Валдайском форуме мы будем работать. Это будет в очном формате, но тоже в таком ковидно-очном формате", - заявил Дмитрий Песков.