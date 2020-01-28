В Кремле рассказали об условии принятия решения по прошению Иссахар

Президент России Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар после завершения всех формальностей. Об этом в понедельник, 27 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются. Как только они будут финализированы, президент примет решение», — сказал Песков журналистам ТАСС.

Других подробностей он не сообщил.

26 января адвокат израильтянки Алексей Добрынин сообщил, что Иссахар подала прошение о помиловании. Вскоре информацию подтвердила мать осужденной.

За два дня до этого Песков во время общения с журналистами отметил, что помилование Иссахар возможно только при условии, если она сама подаст об этом прошение. Однако ранее Иссахар не стала обращаться с этой просьбой к главе государства. Осужденная посчитала, что заявлений ее матери и руководства Израиля достаточно.

23 января Путин встретился с матерью осужденной в России израильтянки, после чего пообещал ей, что «всё будет хорошо».

11 октября 2019 года стало известно, что Химкинский городской суд приговорил Иссахар к семи с половиной годам колонии общего режима. 19 декабря 2019 года Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор в силе.

Нааму Иссахар задержали в начале апреля 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы затем отправиться в Тель-Авив. В сумке у 25-летней израильтянки нашли около 9 г гашиша.