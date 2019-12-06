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В Кремле рассказали об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"

06 декабря 2019, 15:09  •  60 • Политика

СОЧИ, 6 декабря. /ТАСС/. Кремль ожидает, что саммит "нормандской четверки", который пройдет в Париже 9 декабря, будет способствовать урегулированию ситуации на юго-востоке Украины и подтвердит безальтернативность "Минска-2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Настрой [у президента РФ Владимира Путина] серьезный, ожидание одно - способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны", - подчеркнул он. "Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки какого-либо размывания минских договоренностей", - добавил Песков, говоря об ожиданиях Кремля от предстоящего саммита.

Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран "нормандской четверки".

"[Планируем] осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом [Франции Эмманюэлем] Макроном, и с канцлером ФРГ [Ангелой] Меркель, и с президентом Украины [Владимиром] Зеленским", - сообщил Песков.

Он также выразил уверенность в том, что Парижу удастся обеспечить все необходимые условия для проведения саммита, несмотря на акции протеста в городе. "Мы не преувеличиваем какой-то опасности для проведения саммита и убеждены, что французские власти в состоянии и прекрасно обеспечат необходимые условия для проведения этой встречи", - сказал представитель Кремля.

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