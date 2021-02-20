В Кремле рассказали об ответе на угрозу НАТО

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Действия Альянса вынуждают Россию защищаться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в НАТО открыто называют Россию противником, постоянно наращивая военную мощь. В связи с этим Москва не может не реагировать – из-за нарастающей угрозы Россия активизирует работу по защите от агрессивных действий.

"НАТО считает Россию противником. НАТО постоянно двигает свою военную инфраструктуру и наращивает эту военную инфраструктуру в непосредственной близости к нашим границам. Поэтому НАТО постоянно вынуждает нас на то, чтобы мы активизировали действия по защите нас от агрессивных действий НАТО", – приводит его слова РИА "Новости".

Песков отметил, что Россия старается делать многое, "пытаясь побудить собеседников на проявление воли к нормализации отношений", но это получается далеко не всегда.

"Точнее говоря, в последнее время мы вообще не видим взаимность", – подчеркнул пресс-секретарь.

Также в Кремле обеспокоены ситуацией на Украине и Донбассе. В последнее время реакционная линия украинских властей подогревает вопрос о том, не приведет ли это к решению проблемы юго-востока силовыми методами, сообщил Песков.

Он отметил, что немалую роль в этом играют США, чья военная помощь "провоцирует горячие украинские головы", пишет RT.

Пресс-секретарь указал, что обеспокоенность вызывают и "репрессивные действия" на Украине в отношении некоторых оппозиционных СМИ и политиков.

Напомним, вчера СНБО Украины расширило санкционных список, внеся тудя в том числе главу "Оппозиционной платформы" Виктора Медведчука и его жену – она, по заявлению украинской стороны, занималась финансированием терроризма.