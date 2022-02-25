В Кремле рассказали об отношении Путина к противникам спецоперации на Украине

В Кремле объяснили, как Владимир Путин относится к противникам спецоперации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что все мы имеем право на разные точки зрения относительно спецоперации на Украине. Но в любом случае задача руководства страны - разъяснить, зачем началась спецоперация.

Безусловно, есть граждане, которым не нравится решение о начале спецоперации, согласился Дмитрий Песков:

И, с одной стороны, мы должны лучше объяснить этим гражданам. Это тоже абсолютно понятно.

Президент России Владимир Путин слышит разные мнения о спецоперации, в том числе тех, кому не нравятся действия Вооружённых сил России. Однако президент понимает "пропорции тех, у кого иная точка зрения". Поддерживающих спецоперацию, дал понять Песков, гораздо больше. Но это не значит, что Путин без понимания относится к сказанному оппонентами.

В любом случае, напомнил Песков, несанкционированные массовые акции не могут устраиваться - это противоречит законодательству. Какого бы мнения мы не придерживались.

Напомним, спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ещё раньше, 21 февраля, Россия признала суверенитет ДНР и ЛНР. После чего республики обратились к нам с просьбой о военной помощи.