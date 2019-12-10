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В Кремле рассказали об отношении к компромиссу по Минским соглашениям

10 декабря 2019, 21:54  •  80 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 10 декабря, прокомментировал возможный компромисс по Минским соглашениям.
«Тут очень важна формулировка», — ответил он на вопрос журналистов о мнении Кремля по этому вопросу. По словам Пескова, компромиссы не означают отхода от Минских соглашений.
«Любой отход опасен полной хаотизацией», — подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что все стороны готовы на любую гибкость в рамках Минских соглашений.
Ранее во вторник премьер-министр Украины Алексей Гончарук положительно оценил действия лидеров России, Германии, Франции и Украины по урегулированию конфликта в Донбассе.
Накануне в Париже прошел саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция). Его длительность составила более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, продлившейся более часа.
Позднее Путин сообщил, что остался доволен встречей с Зеленским. Украинский лидер, в свою очередь, назвал переговоры сложными и предложил их итогом считать ничью.

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