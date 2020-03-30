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В Кремле рассказали об обязательном режиме изоляции для всей страны
30 марта 2020, 15:00 • 75 • В России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал в разговоре с журналистами давать юридическую оценку указам мэра Москвы и губернатора Подмосковья по введению в регионах обязательной самоизоляции.
- Меры абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом и обеспечению эпидемиологической безопасности людей. И они осуществляются в интересах этих людей, - заявил спикер Кремля.
- Указ мэра носит рекомендательный характер? - спросили журналисты.
- Рекомендую вам обращаться за разъяснениями в мэрию Москвы, - ответил Песков.
- Просчитывали ли в Кремле экономический ущерб от самоизоляции?
- Безусловно, просчитывали, но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи - сохранения здоровья людей - носят вторичный характер, - сказал он.
- Согласовывал ли Собянин меры по изоляции с президентом?
- Любой глава региона находится в тесной координацией с главой государства. Тем более Собянин возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом.
- А на федеральном уровне подобные меры будут?
- Сейчас я не буду ничего предвосхищать, - ответил Песков. - Ситуация серьезная и все должны серьезно к ней относиться.
- По поводу пропусков - кто будет решать, кого и куда пускать?
- Это вопрос к мэрии Москвы.
Карантин - это НЕ каникулы.В Москве ввели карантин. Но жители столицы решили, что это каникулы Такая безответственность поставила под удар не только самих нарушителей, но и всех окружающих... Поэтому c 30 марта власти запретили москвичам выходить из дома без веских причин
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