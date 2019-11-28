В Кремле рассказали об антитеррористических учениях ФСО

Учения Федеральной службы охраны (ФСО) России, которые ведомство проводит в Кремле 28 ноября, проходят по плану, сообщает ТАСС в четверг со ссылкой на пресс-службу ФСО.

«Тактико-специальные учения Федеральной службы охраны РФ, о которых сообщалось ранее, проходят в заданном режиме», — цитирует агентство начальника Центра по связям с прессой и общественностью ФСО Александра Ряскова.

Он подчеркнул, что целью учений является отработка и моделирование решений большого количества возможных угрожающих ситуаций, в частности, усиление антитеррористической и противопожарной безопасности перед проведением в центре Москвы массовых мероприятий, посвященных празднованию Нового года.

Ежегодные тактико-специальные учения ФСО проводит при поддержке сил обеспечения безопасности и других госорганов. Учения проходят на территории Московского Кремля, а также на Красной площади, в Александровском саду и на Васильевском спуске.

О проводимых учениях сообщалось ранее 28 ноября. На Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск с 14:30 до 21:00 ограничен доступ посетителей. Исключением являются граждане, имеющие билеты и приглашения на театральное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце.