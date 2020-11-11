В Кремле рассказали о задачах Якушева на посту полпреда президента

Функции полномочного представителя президента в федеральном округе хорошо известны, они не меняются с назначением бывшего главы Минстроя Владимира Якушева на должность полпреда в Уральском федеральном округе (УФО). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 11 ноября.

Песков сообщил, что «функции полпреда не меняются, они хорошо известны, прежде всего это обеспечение президентской повестки дня, осуществления координации, для того чтобы те задачи, которые ставятся президентом, реализовались».

Пресс-секретарь добавил, что полпред отвечает за реализацию экстренных задач, связанных с эпидемией.

Также Песков ответил на вопрос журналистов о судьбе покинувшего пост полпреда в УФО Николая Цуканова. «Пока каких либо решений Путиным не принималось, я ничего анонсировать не буду», — сказал представитель Кремля.

В понедельник российский лидер Владимир Путин освободил Цуканова от должности полпреда в УФО. Новым полпредом он назначил Якушева.

Своими основными задачами на новом посту Якушев назвал работу, связанную с коронавирусом и социально-экономическим положением в субъектах России в составе округа.