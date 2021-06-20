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В Кремле рассказали о встрече Путина с депутатами Госдумы 21 июня

20 июня 2021, 17:40  •  67 • Политика
Президент России Владимир Путин 21 июня проведет встречу с депутатами Госдумы 7-го созыва. Об этом в воскресенье, 20 июня, пишет пресс-служба Кремля.
Отмечается, что глава государства подведет итоги законотворческой работы депутатского корпуса за минувшие пять лет.
Также на встрече выступит председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Накануне участники XX съезда партии «Единая Россия» утвердили проект предвыборной программы на выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре 2021 года. В окончательной редакции документ примут во второй половине августа на втором этапе съезда.
17 июня Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября.
Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования 2021 года должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.
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