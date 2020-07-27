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В Кремле рассказали о способе отсеивания фейковых новостей
27 июля 2020, 19:05 • 56 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 июля в разговоре с журналистами сообщил, как в Кремле отсеивают фейковую информацию.
«Принимать на веру с первого взгляда нельзя, если это неофициальные источники. Если это неофициальные источники, то все надо подвергать сомнению и перепроверке», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что в настоящее время нельзя верить всей информации сразу после первого прочтения, особенно по горячим и актуальным темам.
«Всегда нужно сохранять трезвость ума», — добавил Песков.
На прошлой неделе глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков выделил шесть главных категорий фейковых новостей 2020 года о России, требующих противодействия. Он отметил, что в первую очередь и чаще всего зарубежные СМИ рассказывали о «вмешательстве» Москвы в выборы в США.
В начале июня Генпрокуратура России сообщила, что в период пандемии коронавируса количество фейков в интернете выросло более чем в 10 раз.
Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон об ужесточении наказания за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.
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