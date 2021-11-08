В Кремле рассказали о секретном разговоре Путина с главой ЦРУ США

В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом.

Ряд важных вопросов Владимир Путин обсудил с Уильямом Бёрнсом. Они касались отношений США и России. Об этом рассказали в Кремле, подтвердив, что "такой телефонный разговор имел место".

"Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор.

Также упоминались вопросы кибербезопасности, уточнил Песков.