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В Кремле рассказали о секретном разговоре Путина с главой ЦРУ США

08 ноября 2021, 13:05  •  318 • Политика
В Кремле подтвердили, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой ЦРУ США Уильямом Бёрнсом.
Ряд важных вопросов Владимир Путин обсудил с Уильямом Бёрнсом. Они касались отношений США и России. Об этом рассказали в Кремле, подтвердив, что "такой телефонный разговор имел место".
"Двусторонние отношения, кризисная ситуация в дипломатической практике, обмен мнениями по региональным конфликтам", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя телефонный разговор.
Также упоминались вопросы кибербезопасности, уточнил Песков.

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