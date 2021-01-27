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В Кремле рассказали о разногласиях Путина с Байденом

27 января 2021, 15:55  •  93 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Стороны пытаются разрешить спорные вопросы, заявил Песков
Разногласия между Россией и Соединенными Штатами остаются на серьезном уровне из-за донбасского конфликта. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, раскрывший детали телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом.
В ходе общения Пескова с представителями СМИ журналисты обратили внимание на то, что Кремль заявил о "внутриукраинском конфликте", публикуя информацию о диалоге обоих президентов. Американская сторона же выбрала в качестве формулировки "российскую агрессию".
Пресс-секретарь президента России отметил, что использованные фразы отражают позицию обеих сторон. А различия в трактовке говорят о том, что между Белым домом и Москвой имеются серьезные разногласия.
Также госслужащий отметил готовность двух государств к продолжению диалога для решения спорных тем.
Как отмечает "Интерфакс", официальный представитель Кремля заявил, что глава РФ не обсуждал с Байденом вопрос о возобновлении визита представителя Госдепа по украинским вопросам Курта Волкера и госсоветника РФ Владислава Суркова.
"Нет, в детали не вдавались", – приводит агентство заявление госслужащего.
Ранее американское издание Associated Press заявило, что перед звонком российскому лидеру Байден решил проконсультироваться с главой Нато Йенсом Столтенбергом.

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