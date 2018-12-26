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В Кремле рассказали о "новых нюансах", за которые Белоруссия требует компенсации

26 декабря 2018, 18:09  •  201 • Политика
Путин и Лукашенко пока не достигли согласия по налоговому маневру. В Кремле рассказали о "новых нюансах", за которые Белоруссия требует компенсации.
Президенты России и Белоруссии не договорились о единой позиции по налоговому маневру в нефтяной сфере, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга в среду, 26 декабря. В то же время "в том числе и для решения этого вопроса создается рабочая группа".
До Нового года, как и сообщалось ранее, будет проведена еще одна встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. После Нового года появятся "новые экономические нюансы", которые белорусская сторона считает достойными компенсации, объяснил Песков.
"Российская сторона не во всем согласна", - сказал представитель Кремля.
К общему решению и пытались прийти накануне - и в ходе правительственных встреч, и в рамках двусторонних переговоров Путина и Лукашенко.
"Это обычная неизбежная проблема, такое бывает", - резюмировал Песков.

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