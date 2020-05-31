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В Кремле рассказали о продолжающихся дистанционных совещаниях Путина

31 мая 2020, 14:55  •  47 • Политика
Президент России Владимир Путин продолжает совещания в дистанционном режиме. Это связано с необходимостью беречь главу государства, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой в воскресенье, 31 мая, был размещен на сайте vesti.ru.
«Это обусловлено необходимостью просто беречь президента от того, чтобы он хоть как-то, скажем так, подвергся опасности инфицирования. Это оправданно, это никоим образом не влияет на его рабочий график, и, тьфу-тьфу-тьфу, мы видим нашего президента активно работающим», — сказал представитель Кремля.
Пресс-секретарь также выразил надежду, что российский лидер вскоре сможет вернуться к публичным мероприятиям.
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вторая волна коронавирусной инфекции придет осенью и вместе с подъемом заболеваемости другими респираторными инфекциями, в том числе гриппом, может дать более тяжелое течение болезни.
Она также добавила, что подобные обстоятельства «заставляют нас торопиться с вакцинацией против гриппа, уже в этом сезоне».
По данным оперштаба на воскресенье, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 405 843 случая коронавируса, зафиксировано 4693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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